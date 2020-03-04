优化土地和海域空间 增加本地农产品产量

（早报讯）为落实在2030年以本地农产品满足国人三成营养需求的“30·30愿景”，政府将多管齐下增加本地农产品的产量，包括优化土地和海域空间的使用，研究如何更好地规划和发展林厝港农地，以及在我国南部海域增建更多浮动水产养殖场。

环境及水源部长马善高星期三（3月4日）在国会拨款委员会辩论环境及水源部开支预算时指出，作为土地有限的小国，本地目前只有少过1％土地用于农业生产活动，因此我国必须优化土地和海域空间的使用，以及采用创新技术拓展农业食品领域。

马善高透露，新加坡食品局将根据农夫们的反馈，考虑利用中央设施来减轻农场的生产成本。食品局下来将与成功标到林厝港农业地段的业者合作，更好地规划和发展林厝港农地，以及善用农业食品创新园（Agri-Food Innovation Park，简称AFIP）研发的创新农耕技术。

此外，食品局也将研究在我国南部海域扩展可持续水产养殖。马善高说，水质较好的养殖场可发展深海养殖，水质较差的则可采用封闭式鱼罐（closed-containment）的循环水养殖系统，将海水过滤和杀菌后再输送到养殖箱里，以减少红潮（algae bloom）和环境污染对养殖场及海洋环境造成的威胁。