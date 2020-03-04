新加坡将成为全球少数 拥有“全绿”自来水设备的国家

（早报讯）待明年登格蓄水池上的大型浮动太阳能光伏系统投入运作后，它所生产的能量足以供应给我国全部五个自来水厂。环境及水源部长马善高透露，到时新加坡将成为全球少数拥有“全绿”自来水设备的国家。

马善高是在今天（3月4日）国会拨款委员会辩论环境及水源部的预算开支时，提及公用事业局装置的浮动太阳能光伏系统。

公用局上个月宣布，把在登格蓄水池建造60兆瓦峰（MWp）浮动太阳能光伏系统的工程颁发给Sembcorp Solar Singapore，安装工作预计明年完成。

这会是全球容量最大的单一浮动太阳能光伏系统之一，到时它所采集的太阳能足以应付我国本岛蔡厝港、勿洛、策士纳、实里达下段和兀里五个自来水厂，以及滨海堤坝的用电需求。

除了登格蓄水池外，实里达下段和勿洛蓄水池也会在今年第二季度铺设浮动太阳能板，各容量为1.5兆瓦峰。

此外，公用局管理的勿洛自来水厂、大士海水淡化厂等建筑，屋顶上也已安装了规模较小的太阳能光伏系统。

总的来说，当所有项目都落实之后，公用局的太阳能容量将达67.8兆瓦峰，这相当于1万9000个四房式组屋单位一年的用电量，并助公用局每年减少约37千公吨的二氧化碳排放量，或等于路上少了8000辆汽车。