社区事务署试用“简便一联通”QR码 方便居民提供社区反馈

（早报讯）阿裕尼－后港区和裕廊－金文泰区居民今后只要扫描区内的“简便一联通”QR码，就可轻松向社区事务署通报须处理的事务。此外，为提升案件处理效率，事务署也已展开试验，逐步把可轻易快速解决的例行案件自动转发给相关机构的承包商处理，并以图文并茂形式在“一联通”应用上与通报者分享案件进展。

主管社区事务署的文化、社区及青年部长傅海燕今天（3月4日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，分享了社区事务署近期如何提升社区事务通报和案件处理的效率。

社区事务署已从上个月起展开试验，分别在阿裕尼－后港市镇理事会和裕廊－金文泰市镇会辖区内的各20座组屋张贴了印有“简便一联通”（OneService Lite）QR码的告示，方便居民随时扫描，通报社区事务。蔡厝港、荷兰－武吉班让和白沙－榜鹅市镇会辖区内之后也会陆续张贴印有“简便一联通”QR码的告示。

另外，社区事务署今年1月起也开始试行“社区360”计划。在计划下，国家环境局和全岛16个市镇会已开采用上述方式更快捷地处理“环境整洁”案件。垃圾桶满到垃圾溢出来就属于承包商能直接快速处理好的例行案件（routine case）。如果所通报的属于例行案件，通报者也可透过“一联通”应用收到图文并茂的最新进展资讯。

社区事务署之后会逐步将“社区360”运作方式采用在其他类型的例行案件的处理上。