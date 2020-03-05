（早报讯）美国隔夜股市摆脱修正，道琼斯工商指数大涨逾1170点或4.5％，标普500和纳斯达克指数各涨4.2％和3.8％。三大指数从52周的最高点下跌的幅度已少于10％。

美国联邦储备局闪电减息的措举引发本地三大银行股下跌，房地产投资信托则强劲上升。海峡时报指数早盘下挫，最低滑落至3003.09点，之后渐渐回温，最终闭市报3025.03点，全天微起5.47点或0.18％。

周四（3月5日）可关注股票：

1. Eneco能源（Eneco Energy）延长暂停交易直到周五（3月6日）。

2. Magnus能源（Magnus Energy）回应新加坡交易所询问时指出，公司的记录未显示与唐顺诚（译音，Thong Soon Seng）有任何借贷关系。根据公司2016年9月和10月的银行交易记录，的确有一笔总共400万元的款项出现在账户里，可是交易未显示对方的身份或所代表的公司。唐顺诚向公司发出索偿信，追讨的510万元也从未出现在公司的财务报告或年报里，也没有会议记录显示董事会批准这笔借贷。

3. 亚联盛控股公司（Accrelist）子公司千禧业科技公司（Jubilee Industries）回应新交所询问时，未透露与公司执行主席郑耀楗一同协助贪污调查局（CPIB）调查的两名高级管理人员的身份，并表示还在斟酌中。由于调查仍在进行，公司也无法提供相关细节。

4. Annica Holdings就脱售GPE Power Systems的70％股权，回应新交所询问时指出，今年2月4日接获的最后一笔付款仍需要董事会同意和批准。董事会建议，公司向收购方征收每月1万元的额外费用，直到对方支付全部的款项以及利息为止。经过讨论，收购方愿意支付每月5000元。

5. 毅之安（Ezion）的协议安排为债权人提供两个选项。第一个选项有三个部分，包括占有效债务8％的现金，并在交易完成后的14个工作日内支付、占债务2％的现金，在交易完成后的一年内支付，以及20％的债务转换成股票，每股0.387元。

第二个选项是将100％的债务，换成可转换永久证券（convertible perpetual securities），年利率0.25％，每半年支付一次。满10年之后，每年递增0.5％。可转换价是每股0.139元，可转换的期限是五年。公司也有权力在满10年之后，每年行使看涨期权（call option）。