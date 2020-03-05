另15个地点将增设乐龄安全区

（早报讯）明年起，陆路交通管理局将陆续在另15个地点增设乐龄安全区，助年长者更安全地过马路。另外，第一批完工的乐龄安全区——红山景和裕廊西52街的车速限制，也将从下个月起，从每小时40公里进一步调低到每小时30公里。

15个新乐龄安全区（Silver Zone）分布全岛，包括循环路、后港第51和52街、淡滨尼3道、勿洛水池路和宏茂桥第32街等。

从下个月起，位于红山景和裕廊西52街的乐龄安全区的车速限制将进一步调低，从每小时40公里减至30公里。新调整将试行一年。为落实新车速限制，陆交局已从去年底建设额外措施，如路隆和路面标示等，促使开车人士进入乐龄安全区后放慢车速。

陆交局自2014年起，陆续在年长者比率较高的住宅区设乐龄安全区，根据情况改进公路设施，为年长者打造更安全和方便的出行环境，鼓励他们保持活跃生活。乐龄安全区计划已初见成效，在安全区内涉及年长者的交通意外已减少约80％。

截至去年，全国已建有17个乐龄安全区，另18个地点的工程仍在进行中，预计明年完工。待15个新乐龄安全区在2023年都建成后，本地的乐龄安全区将共计50个。

另外，陆交局至今已在超过300十字路口安装了“红黄绿”三色右转箭头交通灯，到2023年，数量将增至1200个。