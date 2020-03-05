烧水烫伤女佣表罪成立 女雇主：我不是恶魔

（早报讯）女雇主涉嫌将烧水倒在女佣手腕，导致女佣手腕烫伤红肿，被告表罪成立，选择抗辩并声明：“我不是恶魔，没有理由烫她。”

《新明日报》昨日（3月4日）报道，38岁的被告王思敏被控在2016年9月的某日将烧水倒在女佣尤梨亚（35岁）的手腕，导致她手腕剧痛和红肿。被告否认这项指控，案件进入审讯。

审讯中提及，被告不仅用烧水烫伤女佣，还在2个月内6次施暴，不仅打女佣嘴，还用手机和碗敲她头。

法官昨早裁定被告表罪成立，被告选择上证人栏答辩。

被告在被盘问时表示，曾在录警方口供时提到，自己不是恶魔，没有理由烫女佣。

被告说厨房不大，不可能从后面接了热水再端到到水池接冷水，然后把水倒在对方手上。被告也指生气的正常反应是泼水，而不是倒。

被告说，只有给小儿子泡奶时才会动到热水，每当倒掉多余的热奶时，女佣都不在身旁。针对用不锈钢碗接烧水，被告指出，家里的碗都是陶瓷的，并没有不锈钢碗。

被告也自爆有抑郁症史，产后刀口和胸部的疼痛也会影响心情。

审讯第三天，被告家婆供证表示，她每天在家，若媳妇用烧水烫女佣，对方一定大喊，但她并不曾听过任何喊叫声，或女佣向她投诉。她也常教女佣煮饭、洗菜与切菜，但从没看见她手上有任何红肿。

她表示，如果女佣的手红肿，也不会让她煮饭，以防细菌感染。她表示，女佣煎鱼或豆腐时，都不会盖上盖子，有时热油会溅到手，引起油泡，不过女佣说无需搽药。

控方询问被告家婆知道多少控状的内容时，对方不断说自己不理解控方的意思。控方指她有意回避，因为疼爱两名孙子，也想保护媳妇。控方也说，家婆不可能时刻都和女佣和媳妇在一起，所以当她看见女佣时，红肿可能消退。但家婆坚称，她每次都会观察女佣的手。

案件今天上午已完成控辨双方盘问，明天将由双方提呈结案呈词。（人名译音）