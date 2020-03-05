疫情肆虐韩国 在韩新加坡人为孤儿送温暖

（早报讯）2019冠状病毒疾病的确诊人数在韩国持续攀升，不过这阻挡不了旅居当地国人行善的热情。一群国人近日为当地一家孤儿院捐款捐物。

新加坡驻韩国大使馆今天（3月5日）下午在面簿贴文说，该馆与首尔新加坡俱乐部（Singapore Club Seoul）原定于今年2月底到访一家韩国孤儿院，但鉴于疫情发展，孤儿院请他们推迟计划，保护孩子们的健康。

“不过，慈善与爱心无国界，在此期间，并非一切都须停止。”

这次活动共为孤儿院的孩子们筹集了约400万韩元（约5000新元）的善款以及大量礼物，超过65名孩子将受惠。

据悉，这些孩子来自常绿保育院，年龄介于1岁至18岁，每个孩子都将单独获赠一份他们想要的礼物，以及一个由新加坡旅游局赞助的新加坡儿童零食及纪念品礼包（goodie bag）。义工们明天或下周一将为孩子们送去礼物。

负责筹备这次捐款捐物活动的首尔新加坡俱乐部会长蔡姵绮（43岁，自雇人士）告诉zaobao.sg，首尔新加坡俱乐部进行这项活动已有11年。

她透露，往年举办游艺集市（funfair）时，都有三四十名义工帮忙。捐出善款的人士，都是在韩国工作的新加坡人。

“这是个非常有意义的活动，因此我们每年都坚持举办。”

新加坡驻韩国大使馆也呼吁旅居韩国的新加坡人保持冷静并采取必要的防范措施，期待疫情拐点早日到来。