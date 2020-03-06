泰拳教练借按摩趁机非礼 监七年四个月鞭四下

（早报讯）泰拳教练为招揽新学员，主动为上门体验课的单亲妈妈提供泰式按摩，趁机指侵她，法官今早判他坐牢七年四个月和打鞭四下，但他坚称自己没有指侵对方，打算提出上诉。

《联合晚报》日前报道，案发时是Encore Muay Thai的泰拳教练和创办人之一的陈伟伦（译音，30岁），被控一项性侵控状。他被指于2016年10月1日，在泰拳馆内用手指性侵一名33岁单亲妈妈。

单亲妈妈事发前在网上看到广告，到泰拳馆参加体验课，认识身为教练的被告。被告课后为了招揽单亲妈妈成为学员，主动提出为她提供免费泰式按摩。单亲妈妈按指示脱剩内裤，裹着毛巾躺在按摩床上，没想到被告却趁机把手指伸到她的私处性侵。

单亲妈妈随后据实告知泰拳馆老板，并报警处理。

被告被控后不认罪，经审讯后被判罪成，今早判刑，他有意提出上诉。

控方早前指被告预谋犯案，特意锁上玻璃门，滥用女子对他的信任，而且没有悔意，因此吁请法官判被告坐牢八年和四下鞭刑。

法官今早下判时表示，即便是单亲妈妈率先问被告“按摩床是用来干嘛的”，但被告却趁机回说他是唯一接受过泰式按摩训练的人，还主动提议帮单亲妈妈按摩。后者选择相信初次见面的被告，岂料被告却指侵了她。

不过，法官认为，被告犯案仅几秒钟，而且在女子尖叫喊停后住手，因此不算预谋犯案。有鉴于此，法官认为其罪责和造成的伤害不算高，可是，被告丝毫没有悔意，且滥用受害女子对他的信任，须坐牢和打鞭，以起到威慑作用。

被告闻判后坦承曾经提供假口供，谎称自己不曾提供按摩，他后来虽然改口承认有提供按摩，但还是坚称没有指侵单亲妈妈。