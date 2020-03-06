中介芽笼租六公寓洋房 非法短期出租赚逾11万

（早报讯）看准芽笼居民不太会投诉且租金便宜，37岁男子在芽笼租下六间公寓单位和洋房，再暗地里通过爱彼迎（Airbnb）进行短期出租，一年内偷赚超过11万元。

被告苏基庆（译音）面对六项触犯规划法令（Planning Act）的控状，控方以其中四项提控，余下交给法官下判时一并考虑，他认罪后被判罚款8万8000元。

根据案情，被告案发时是一名房屋中介，也是“The Coffee Cart”咖啡车公司老板，他于2017年10月至2018年9月，在芽笼一带租下六间公寓单位和洋房。

他称，主要会将租房目标对准芽笼，是因为他认为芽笼居民不太会投诉，且该地段的租金相对较低，因此可以避免被追查，所收到的盈利也会相对较高。

被告一般谎称自己的预购组屋在装修，所以他和妻子需要找房，或公司需开会和存放咖啡机器的场所，由此说服屋主与他签下一年租约，每月租金从1800元至2400元不等。

他随后瞒着屋主，偷偷在爱彼迎（Airbnb）平台张贴出租广告，提供一晚110元至118元的短期出租服务，一年来竟从中获利约11万5112元。

有公寓居民多次发现有人拖着行李进出单位，觉得事有蹊跷而通报管理层。被告被问话时，辩称租客是他的生意伙伴或朋友，但“谎言”终被揭发。