趁火打劫 两男两女涉网络口罩骗案被捕

（早报讯）2019冠状病毒疾病疫情还未结束，有人却趁火打劫图发财。两男两女涉嫌干下多起电子商务平台销售口罩和其他商品骗案，被警方逮捕。

警方今天（3月7日）上午发文告说，今年1至2月，警方接到多名受害者的报案指，他们于电子商务平台Carousell向网上卖家付款购买口罩等商品并通过银行转账付款后，卖家即处于失联状态。

经调查及与Carousell合作，警方确认了四名嫌犯的身份。

其中，一名29岁男子涉嫌干下三起电子商务骗案，涉案金额至少五万5100元。他已于2月24日被警方逮捕，并于隔天被控欺骗罪。一旦罪成，他可被判长达十年监禁及罚款；

一名21岁女子和一名23岁男子涉嫌干下至少11起电子商务骗案，涉案金额逾5000元。他们已于2月26日被捕，调查仍在进行；

一名19岁女子涉嫌干下五起电子商务骗案，涉案金额逾580元。她已于2月27日被捕，并于3月2日被控欺骗罪。

警方表示，严厉看待这种利用疫情行骗的行为。今年1月1日至2月29日，包括上述四人，警方已逮捕12名涉及电子商务平台售卖口罩骗案的嫌犯，其中八人已被控上法庭，警方目前正对其他四人进行调查。

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