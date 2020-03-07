日本食街因“拖欠款项” 租约被终止结束营业

（早报讯）营业三年多的乌节路威士马广场日本食街，因“拖欠款项”被终止租约，已在上个月底结束营业。

于2016年8月开业的日本食街（Japan Food Town）位于威士马广场四楼的伊势丹新加坡（Isetan Singapore）。

伊势丹于1月31日向新加坡交易所报备有关终止日本食街的计划，原因是“有一些未付的款项”。据了解，这指的是日本食街业者拖欠租金。

伊势丹发言人回复《海峡时报》询问时说，公司设下了期限让租户撤离，但是因事件已进入诉讼，因此无法透露其他细节。

日本食街由株式会社海外需要开拓支援机构（Cool Japan Fund），以及日本外食创业基础海外展开推进协会合作开设，耗资850万元打造，分租给16家售卖日本特色食物的餐馆。

开拓支援机构获日本政府支持，负责在海外推广日本产品和文化。

日本食街已在上个星期六（2月29日）停止营业。

据其他媒体报道，一家餐馆的经理受访时透露，他们虽然在1月31日就接到有关日本食街合约终止的通知，但是当时被告知餐馆能继续营业直到另行通知。

他说，结果最后他们只有四天时间撤离店面。由于时间紧迫，一些租户须跟伊势丹商量让他们能有多一些时间搬走较大型的厨房器具，另一些则得租用存储空间或是把器具搬到其他分店。

在日本食街拉下卷门前，有些餐馆已开始另寻出路，例如售卖日式松饼的Kumo Keiki就搬到了威士马广场三楼，主打多样化美食摊的Picnic Food Park。