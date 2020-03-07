92岁老校工凌晨上班 遭口罩男攻击抢1200元

（早报讯）旧机场抢劫伤人案，92岁老校工凌晨去工作途中遇劫，疑遭51岁“口罩男”背后袭击，挥动木条攻击他的脖子，抢走装有1200元现款的钱包。

这起抢劫案，发生在前天（5日）凌晨5时19分左右，地点是旧机场路第51座小贩中心对面的惹兰安南（Jalan Enam）。遇劫的是一名92岁的老校工，涉案的是一名51岁的男子，他在事后就已经遭警方逮捕。

根据警方文告，警方前天早上8时10分，接到92岁受害者的报案，指他在事发地点被一名戴着口罩（pitta mask）的男子袭击后，装有1200元的现金钱包也被抢走。

据了解，受害者是一名校工，事发凌晨正准备去工作，不料路上遇劫被袭击，身上所有的财物被洗劫一空。

《联合晚报》记者走访现场，发现案发地点对面，就是旧机场路小贩中心。一名摊位助手林先生（59岁）告诉《联合晚报》，前天凌晨5时30分左右，他搭巴士到小贩中心时，看到有一名老汉倒在惹兰安南的行人道。

“这里经常有人喝醉酒倒在路上，我看到他之后自己站起来，所以也不以为意。”

一名不愿具名的居民也说，据街坊告诉他，当天下午有警员到现场进行搜查。

“听说遇劫的是一名住在附近的校工，被抢走的是他的薪水。”

据《联合晚报》了解，校工遇袭后，庆幸只是受轻伤，过后是在同事陪伴下，在当早到警局报案。涉案的男子，当天被逮捕。

51岁涉案男子今早在抢劫伤人的罪名下，被控上国家法院。案件展至下个星期五（13日）过堂。