人协属下部分歌唱班暂停14天 15民众俱乐部和居委会受影响

（早报讯）人协属下部分歌唱班、排舞和气功课将暂停14天，受影响的民众俱乐部和居委会共有15个。

卫生部今晚发文告说，由于裕廊战备军人协会俱乐部私人晚宴感染群，与人民协会属下多个民众俱乐部和居委会的歌唱班有关，人协将从今天（3月7日）起，采取额外防范措施，以减低病毒进一步传播的风险。

在受影响的民众俱乐部和居委会，本地冠病确诊病例出席过的所有课程和活动将暂停14天，其中多数是歌唱班，也包括排舞和气功课。另外，在受影响的民众俱乐部和居委会，由人协举办的所有歌唱班也将暂停14天。

目前受影响的民众俱乐部包括：武吉巴督民众俱乐部、武吉班让民众俱乐部、蔡厝港民众俱乐部、裕青民众俱乐部、吉丰民众俱乐部、南洋民众俱乐部，以及正华民众俱乐部。

受影响的居委会则包括：亚逸拉惹第三分区居委会、武吉班让第四分区、第六分区及第七分区居委会、丰加北第四分区居委会、南洋第四分区居委会、德义J分区居委会，以及油池第八分区居委会。

李显龙总理在面簿贴文说，今天其中一起新增冠病病例，定期参加德义J分区居委会的团体活动。他指出，卫生部目前正在追踪密切接触者，他呼吁曾参加德义J分区居委会活动的居民，与卫生部全力配合，提供所知的讯息。