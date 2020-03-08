因应全球冠病疫情加剧 我国调整必需品库存政策

（早报讯）2019冠状病毒（COVID-19）全球病例暴增也影响食品供应链，我国已重新检讨必需品的库存政策，到更多国家进行采买，相应增加白米与面粉等重要食品的国家库存量与库存来源。

以白米库存为例，与约一个月前本地疫情警戒层级刚上升时相比，如今这个物资的来源已扩大。之前我国主要从泰国和越南等两三个供应国进口白米，如今也包括日本和印度等。

贸工部长陈振声星期六（7日）到职总平价合作社超市位于裕群一带的仓库巡视，并透露政府已重新检讨国家库存政策，将目前的疫情升级为“国际紧急情况”来对待。他指出，这是为确保超市与商店里架上必需品不因任何供应链受影响而供应被阻断。

目前中国大陆以外世界各地的冠状病毒确诊病例增长速度惊人，卫生部长颜金勇之前指出，本地下来预计会出现大量新增病例，抗疫得打长期仗。

陈振声也指出，新加坡不可能与世界隔绝，下来本地疫情也可能加剧。他说：“以韩国为例，几个星期前他们的确诊病例数目和我们不相上下，但很不幸地，现在韩国当地疫情急转直下，病例突然暴增。我们也要为同个情况做好准备。”

不过，陈振声提醒说，由于食品供应来源多元化，库存也已增加，国人无需到超市抢购必需品。他的建议是，大家可以在家中自备存有必需品的“紧急袋”，但不应过量囤积。

我国上个月将疫情警戒层级升级至橙色时，全岛超市出现有公众扫购必需品的情况，突如其来的购物潮一度让无法及时补充架上必需品的超市措手不及，但情况如今已回稳。