卫生科学局吁勿购买三款含西药成分保健品

（早报讯）卫生科学局呼吁公众不要购买或服用三款含有强力西药成分的保健产品。

卫生科学局（HSA）今早（3月9日）发文告说，这三款产品分别为“神奇丹百年草药”，“Ricalinu”和“Freaky Fitz”。

文告说，一名70多岁的妇女通过友人从马来西亚购买“神奇丹百年草药”，服用后胸口感到不适。

产品标签上虽列明该产品只含草药成分，但当局经化验后发现产品含有抗敏药物扑尔敏（Chlorpheniramine）、类固醇地塞米松（Dexamethasone）、止痛药双氯芬酸（Diclofenac）和利尿剂呋塞米（Frusemide）。这些西药成分都可能引起严重副作用。

文告也说，一名40多岁男子试图将20盒“Ricalinu”从印度尼西亚带入我国，在新加坡游轮中心被关卡人员拦截。产品标签上列明该产品只含草药成分，用于治疗风湿和痛风等疼痛问题，但当局经化验后发现产品含有类固醇地塞米松，以及止痛药美洛昔康（Meloxicam）和曲马多（Tramadol）。

另外，一名公众向卫生科学局反馈称，网上售卖一款名为“Freaky Fitz”的产品，声称能在几天内让使用者瘦下来。

当局发现该产品含有违禁成分西布曲明（Sibutramine）。西布曲明原是处方药，但由于服用者会出现严重的副作用，心脏病发和中风风险增高，卫生科学局在2010年将它列为禁药。

这款产品在本地多个网站，包括Shopee、Carousell、Lazada和Qoo10销售。卫生科学局已要求这些网商取下产品广告。