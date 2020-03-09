销售员监守自盗 6万2000元名表藏家中花盆

（早报讯）名牌表行女销售员监守自盗，三个月内来两次偷取三只名表，为逃避警方搜索，她甚至将其中两只价值6万余元的名表埋在花盆泥土下，但她最终还是法网难逃，被判坐牢八个月。

根据判词，事件发生在2019年6月至9月期间，来自中国的被告郭浩冉（32岁）是爱雍·乌节（ION）商场二楼IWC Schaffhausen表店的高级销售员。她在公司任职四年半，由于职责包括点算名表，她因此可以打开店内保险箱。

被告就是利用职务上的便利，进行盗窃的勾当。

被告第一次干案是在去年6月，当时表店正在进行装修，因此必须分批将名表取出，被告打开保险箱点算名表时，发现其中两只名表不在点货单上。她当时动了贪念，决定将这两只总值6万1550元的名表占为己有，将它们藏匿在一叠纸张里，下班时带回家。

表店到了7月11日才发现两只名表失窃，并且报警。

被告随后在9月12日又偷走一只价值1万1200元的名表，表店是在9月24日发现手表不见，并对被告在内的六名职员进行查问，但是无人自首。

为了躲避追查，被告于是将手表转移至更衣间，但手表最终却被同事发现，后者随后报警。被告当时已经心知不妙，为避免家中的名表被查获，她心生一计，将名表埋在花盆泥土下。

警方在10月10日对被告展开调查，她起初否认所有指控，警方在她家进行搜查时也一无所获，可是到了隔天，被告却向警方自首，供出名表的位置。

被告于今年2月26日对两项刑事法典第381节的偷窃条文认罪，最终被法官判处八个月监禁，被告因不服判决，决定上诉。