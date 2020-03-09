12岁男生被敲头、捏腿 补习教师判监四周

（早报讯）12岁男生上数学补习课因答错，竟被女补习教师敲头、捏大腿和刮伤手臂，结果拿了六天病假，女补习教师被判坐牢四周，不服判决提出上诉。

《联合晚报》之前报道，事件发生在2017年8月，12岁的男生两次到兼职担任补习教师的被告艾农（51岁，护士）位于淡滨尼82街的住家上数学补习课时发生。

在8月15日晚上8时左右，受害男生补习时犯错，被告数次利用指关节敲打男生的头，还用右手扭捏男生的右耳。

男生回家后向母亲哭诉遭遇，母亲发现他头部红肿，立即发短信质问。被告当时承认自己打过男生，母亲随即要求被告停止这么做。

事件发生在临近考试期间，男生的母亲因此让孩子继续补习，岂料男生三天后（18日）再次上门时，被告又重蹈覆辙。

当时男生答错，被告便用右手数次捏男生的大腿，男生回家后立即通知父亲，男生的母亲于隔天到警局报警，并在20日带他到竹脚妇幼医院验伤。

医生在诊断后发现他多处负伤，包括左右两边大腿分别有两处淤青，左手手臂有两公分长的伤痕，因此给了男生六天病假，

被补习教师捏大腿后，男生呈现出创伤后精神紧张性障碍（PTSD）的症状，经常发恶梦，食欲不振，更对补习和淡滨尼产生阴影。

被告于去年8月26日认下两项蓄意伤人罪，辩方称补习教师因为母亲在事发前一个月刚刚过世，陷入抑郁才会犯错，但法官却认为辩方提交的精神科报告前后出现分歧。

法官判被告坐牢四周，她不服判决决定上诉，目前保释在外。