跨岛线将衔接白沙和榜鹅 车程时间减半

（早报讯）地铁跨岛线将从白沙往榜鹅延伸兴建，方便公众日后搭地铁往来白沙和榜鹅之间，加强东部和东北部的衔接性。预计会有超过4万户家庭直接受惠。

陆路交通管理局星期二（10日）宣布跨岛线－榜鹅延长线（Cross Island Line–Punggol Extension）的地铁站位置，这条长7. 3公里的延长线将建有四个地铁站，预计2022年动工建造，约2031年落成。

它将全线建在地下，四个地铁站分别是榜鹅、里维拉（Riviera）、伊莱雅（Elias）和巴西立站，为白沙和淡滨尼北等东部地区，以及榜鹅和盛港等东北部居民提供更好的衔接，以后可直接搭地铁往来白沙和榜鹅之间。

其中有三个站将是转换站，方便乘客转搭东西线、东北线和榜鹅轻轨系统，这将明显缩短车程时间，也有助分散整个地铁网络的客流量。

例如：榜鹅居民以后只需15分钟内就可搭地铁前往白沙，比目前搭巴士所需的约40分钟缩短一半以上。往来榜鹅北和罗央工业区的乘客，车程时间也可减半，目前搭巴士要45分钟，以后搭地铁只需20分钟。

交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今早到东北线延长线工地视察，他致辞时指出，榜鹅延长线通车后，榜鹅居民可直接搭地铁往来东部，白沙居民要到兴建中的榜鹅数码园区工作也更方便，也可搭地铁往来淡滨尼、樟宜和罗央等主要就业地点，以及前往白沙公园等休闲区。

跨岛线是我国的第八条、也是最长的全地下地铁线，全长超过50公里，启用初期，预计每天乘客量至少60万人次，长期可增至超过100万人次。它将分三个阶段兴建，首阶段12个地铁站将在今年动工兴建。