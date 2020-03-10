货仓失火屋顶坍塌 50人逃命

（早报讯）裕廊工业区货仓失火，大火烧穿货仓屋顶，50多人匆忙逃出火场，80民防人员彻夜展开救火行动，漏夜灌水，避免火势死灰复燃。

这起火患发生在昨晚8时10分左右，地点是裕廊工业区的惹兰百树18号的货仓，《联合晚报》读者路过时发现货仓起火，第一时间致电通报，记者随即赶往现场了解情况。

记者抵达火场时火势正猛，浓烟冲天，大批民防人员正往火场灌水。据观察，货仓屋顶被烧到坍塌，足见火势猛烈。警察也已在失火单位外维持秩序，不让公众站的太靠近。50多名客工站在火场外，等着公司的指示和安排。

货车司机陈先生（55岁）告诉记者，失火的货仓属于物流公司佳晟控股（Chasen Holdings）。他说：“我傍晚6时45分刚到那里卸货，离开时没有异状，怎么知道过没多久就有状况。”

记者今早再度走访现场时，火势已受控制，可是民防人员仍不断往火场灌水，以免火苗重燃。

不愿具名的佳晟控股员工（30来岁）今早告诉记者，公司仓库里放置客户的货物，包括电器、重型机器部件、家具等。他形容，公司面积约四个足球场大，被烧毁的货仓约一个足球场的面积。

“公司里面也有员工宿舍，听说昨晚是宿舍的员工发现失火的。”

根据民防部队面簿帖文，民防部队动员80人以及派遣31辆紧急车辆彻夜行动，并于今天凌晨1时将火势控制下来。50人在民防人员抵达时已经自我疏散。

失火原因仍在调查中。