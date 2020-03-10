狮城情侣新西兰出车祸双亡 验尸庭：狮城男开车分心闯逆向道

（早报讯）三年前在新西兰自驾游遇车祸，狮城情侣双双客死异乡。当地验尸庭表示，狮城男子当时不知为何越过快速公路中线，把车开到逆向车道上，与迎面而来的车子撞个正着，因此导致意外。

《联合晚报》早前报道，2017年12月13日清晨，29岁的萧凯源（音译）与女友在新西兰自驾游，开车行驶于新西兰西海岸6号公路与上海路交界处以南，靠近霍基蒂卡（Hokitika）的路段。当时，萧凯源驾驶的车子不知何故与迎面而来的车子相撞，造成他与女友当场命丧他乡。

萧凯源毕业自南洋理工大学，主修化学与生物化学，在美国药剂公司默沙东担任化学师。

根据《海峡时报》报道，当地验尸官马库斯·艾略特（Marcus Elliot）称，当时萧凯源驾驶着一辆丰田凯美瑞（Toyota Camry），不知何故分心了，结果车子越过高速公路的中线，与迎面而来的一辆露营车撞个正着。

两人当时都系上了安全带，但车子正以每小时108公里的高速行驶，迎面而来的露营车司机是一名荷兰人，他全完无法躲开越过中线的轿车，结果两辆车子迎头相撞。据悉露营车后方的加拿大籍电单车司机目睹了全程，萧凯源的车子明显已越中线。

验尸官并没解释萧凯源当时究竟因什么而分心，但他说：“萧先生当时没有看着路面，导致汽车越过中线。”

他也指出，开车需要全神贯注，司机若分心，很可能造成致命后果。