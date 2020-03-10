捆绑压死案 法医：死者头骨折 死于创伤性窒息

（早报讯）男子遭捆绑横死楼梯口一案续审，庭上揭露混血男头部四处骨折，一人压背一人坐臀，死者活活被压死。

这起命案发生在2016年7月9日，26岁混血男肖恩（洋名Shawn Ignatius Rodrigues）被发现手脚被捆绑，卧尸义顺22街第270座组屋的六楼走廊楼梯口。

郑学聪（24岁）和继父林柏明（58岁）各自不承认一项蓄意重伤他人的控状，案件今早续审，控方昨传召法医供证指出，被告死于创伤性窒息，头部也受创。

法医指出死者右额头、眼眶和鼻子共有四处骨折，而可归为两次不同撞击造成的。

辩护律师盘问时，指出这些伤势是否有可能因死者从楼梯跌下，头部撞向梯级或是扶手所致，法医答也有可能。

辩护律师也问，死者的背部虽遭压着，但死者四分之三的身体没有受到限制，对胸部的挤压不大，若放手死者是否能自行恢复。

法医也表示，死者当时胸部遭挤压，肺部不能正常扩张，导致身体缺氧，而一旦时间过长将造成无可修复的伤害。

另外，法医也指林柏明坐在死者的臀部虽没有压到胸部，但他捉住死者的脚踝，限制死者的动作，造成被告需花力气挣脱，消耗更多氧气。

控方盘问时则问法医，若死者被压20分钟，会对他造成什么伤害，法医答在氧气不充足的状态，体内会慢慢累积二氧化碳，造成更大的伤害。

辩方表示下午会针对控状做出陈词。（人名译音）