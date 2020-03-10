一家公司因违反公平考量框架条例被罚款1万8000元

（早报讯）一家公司在预先决定好总经理职务由某名外国人担任的情况下，仍向人力部谎称有提供本地人面试机会，试图规避公平考量框架条例，最终被定罪，判罚款1万8000元。

根据人力部今天发布的文告，Ti2 Logistics Pte Ltd是首家在改良版公平考量框架下，因虚假申报公平雇佣资料而被定罪的公司。公司董事蒋天宇因此触犯了雇用外来人力法令（Employment of Foreign Manpower Act）并在庭上认罪。

去年6月26日，Ti2 Logistics为一名公司预选担任总经理职务的外国人提交了就业准证申请。在申请表上，公司列明这名外国人已参与了面试。但因为公司没有遵守公平考量框架（Fair Consideration Framework）条规，所以申请被人力部拒绝。为了规避相关条例，这家公司去年7月10日在Jobs Bank上刊登了业务发展经理的招聘广告。

调查显示，22名本地人透过Jobs Bank提交了履历，但公司却没有考虑面试这22人当中的任何一人。公司后来在去年7月26日再度为预选好担任职务的外国人重新申请就业准证，并在申请表上谎称面试了两名本地人和一名外国人，称有提供本地人公平面试机会。

除了被罚款，人力部也禁止这家公司24个月内聘用外国员工，并立即撤销那名预先获选被聘用的外国员工工作准证。（人名译音）