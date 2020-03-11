11年入狱5次不罢手 把老母打到入院 不孝子又监14月

（早报讯）把老母亲当出气筒，54岁不孝子11年来因打母亲而五次入狱仍不罢手，如今又因朋友爽约发脾气打母亲；另一次是不满母亲询问他为何没接电话，儿子竟咒她“去死”，再次把她打到入院，不孝子判坐牢14个月。

被告穆林面对18项控状，包括蓄意伤人、滋事、偷窃和违反个人保护令等控状。控方以其中六项提控，他认罪后被判刑。

庭上揭露，被告与73岁母亲同住，母亲早在2006年起申请个人保护令，然而被告却不顾个人保护令，从2009年起便五次违反个人保护令暴打母亲而入狱，最近一次于2018年入狱九个月。

岂料，他出狱没多久又再度对母亲下手。去年6月，被告约了朋友到家里用餐，他于是让母亲准备食物，结果随后接到朋友来电取消见面，不满被爽约的被告竟转头朝母亲骂脏话，并对母亲挥拳相向，导致母亲胸部和脸多处淤青，事后被送院检查。

六个月后，母亲在厕所滑倒拨电向被告求助，结果被告没接听电话，母亲只好自己爬起来躺在床上。

被告随后回到家，母亲随口问被告为何没接电话，被告竟暴怒大骂母亲“去死”，更紧抓着母亲动过手术的手臂，跟着对她拳打脚踢，导致母亲再度被送院治疗。

被告写了一封求情信呈堂，他称母亲当时不停对他喊，他才会一时冲动打母亲，如今觉得懊悔不已，打算到心理卫生学院接受治疗。

他也称，他和母亲相依为命，平时也有照顾母亲，并指自己年纪不小，也是中风病人，承诺将会是最后一次犯案。

控方则指，被告案底累累，从1995年开始便犯下各种罪行进出监狱，明知故犯又不知悔改，应予以更重的刑罚，以示惩戒。