恶男无故乱踢狗 女主人“护狗心切”反被踢伤

（早报讯）本地女演员路上遛狗，声称陌生男毫无预警地扬腿两度踢狗，她护狗心切右脚被踢伤，心有不甘跟拍并质问男子，对方竟反呛：“因为狗像你！”。

这起气闻发生在昨天傍晚约5时45分，地点是滨河弯（Rivervale Crest）公寓附近的路段。

狗主杨小姐（27岁，业余演员）告诉记者，事发时自己拉着11岁的日本绒毛犬“努比”到榜鹅埃奇菲尔坪（Edgefield Plain）一带散步。

她称，自己才刚走出公寓大门，步行不到10分钟，一名身穿黑色上衣，蓝色牛仔裤的男子就迎面走来，毫无预警地踢了狗儿脸部两脚，她见状立即报警。

“接着，我一路跟拍了6至7分钟，在行人天桥上，他还再次伸腿要踢我的狗儿，所幸我及时挡住，但右腿也因此被他踢了一脚，受了伤。”

杨小姐气愤地表示，当时质问对方为何这么做，他竟呛说：“因为狗像你”。

风波结束后，杨小姐申诉右脚疼痛，红肿起来，只好连夜到诊所就医，花了86.35元。

“我希望能讨一个公道，也可能向对方追讨医药费。”

至于狗儿，虽然头部被踢到，但没有外伤，她表示，若狗儿出现疼痛或不适，会带它去给兽医检查。

她说事发后在网上揭发此事，是为了让其他在这一带遛狗的狗主当心，希望不要再有人遭殃。