（早报讯）本地知名女画家桂承平（1927-2020）3月11日上午9时逝世，享年93岁。她和已故报人、任职教育界的陈振亚育有四儿。小儿子是有“金牌指挥”之称的合唱指挥桂乃舜（58岁），他在接受联合早报访问时说：“母亲一向健康良好，没什么病痛，因年老而优雅地离去。”

桂承平出身中国南京书香世家，1940年代在重庆结婚后，随夫婿陈振亚逃难南洋曾遇土匪，在新加坡定居至今。桂乃舜说：“母亲一生很坚强。9岁时，全家人在第二次世界大战中丧生，是当时日军轰炸家里唯一的生还者，独自生活，直至18岁遇到我父亲。他们来到新加坡展开新生活，母亲在养正小学教书。”

桂承平也做过电台广播员、电视台节目主持。她是气质优雅的美女，怀孕时还拍过邵氏电影《第二故乡》演高中生，演过话剧。她从1966年到1977年为建国总理李光耀的华文老师。

桂乃舜说：“无论学业或其他方面，母亲对我的要求很高，成为我凡事力求卓越的动力。母亲总是鼓励我接受挑战，成为勇敢和独立的人。她退休后仍十分活跃，这让我获得启发，继续为社会做贡献。”

桂承平退而不休，学唱歌烹饪，是指画家吴在炎第一批入室弟子，1979年协助成立三一指画会，1980年办第一个指画展，也在新加坡、雅加达、台湾、中国大陆、香港参展。她也跟陈宗瑞、范昌乾、施香沱、张有铄等学书画，是新加坡中华美术研究会、新加坡乐龄书画会会长，担任国内外美术画会顾问。

吴在炎儿子吴怡龙说：“桂承平是老大姐，对指画很执着，相当认真、用功。她曾任三一指画会第二任会长，对指画贡献很大。”

桂承平1995年接受口述历史访问时说，“我做什么事都会跟我先生商量，他会陪我去参展。我们互不依赖，各有各的朋友圈。我们赚钱各拿一些家用给家婆，后来交我管。女人最好能够自立，要用劳力与本事去赚钱，不伸手跟丈夫讨钱。”

治丧处设在新加坡殡仪馆（131 Lavender St）三楼Pearl Hall，遗体于星期五下午1时40分在万礼火化场火化。