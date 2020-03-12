兄弟失和哥挥铁镊 高楼抛两宠物龟

（早报讯）兄弟失和，哥哥持铁镊恐吓弟弟，还把弟弟饲养的宠物龟当出气筒，将两只宠物龟从组屋12楼抛下，造成一死一重伤。

被告方玉池（53岁,译音）昨日在庭上承认恐吓、虐待动物以及对警员动粗等六项控状。

根据案情，去年6月28日上午10时39分许，被告在弟弟的家中看到水缸中的四只水龟。当时弟弟不在家中，被告见是母亲在照顾水龟，气起来从水缸里拿出两只水龟，到走廊外把水龟从12楼抛落在楼梯间与楼下的停车场。

被告也在去年7月31日早上9时许，在停车场询问弟弟能不能在他家冲凉被拒后，满腔怒火挥动一把铁镊，弟弟见状赶紧退后，才没有没割伤。弟弟过后报警。

案情显示，被告去年曾两次对警员动粗。他去年7月3日因恶作剧被捕，在警署拘留室内弄脏地板，被警员制止后，用脚踢警员的脸部与左侧身体，还抢夺另一名警员的警棍。

被告去年3月5日骚扰他人被警方调查，他被捕时大骂粗话，还用脚踢车门，在警车内用肩膀撞一名警员。

庭上揭露，被告有蓄意伤人、偷窃以及向公务员提供假资料等案底，他向法官求情时表示，看不惯弟弟令老母亲照顾宠物，担心母亲清理时会滑到，出于不满才会抛水龟下楼。

控方表示，被告抛下约1公斤重的乌龟，或对楼下行人造成危险，其中一只乌龟被活活摔死，一只重伤，可能会被安乐死。考虑到其他罪名，控方吁法官判被告坐牢35周。

法官同意控方看法，判被告坐牢35周，也禁止被告在出狱后的12个月内饲养动物。