青年将前女友裸照传上网 逾万人看过

（早报讯）小学认识对方，中学发展恋情，21岁男子不满交往三年多的女友分手后拒绝复合，还找上新男友，醋意大发气得把女友的多张裸照和不雅视频上传至色情网免费让人看，上万人看过视频或照片。

被告是一名国民服役人员，他昨天承认四项散播猥亵视频的控状，其余八项交给法官下判时一并考虑。

受害人是20岁的马来西亚籍女子，她是被告的前女友。为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告在2008年小学四年级时，认识受害人，两人接着在13岁坠入爱河。

两人交往期间，受害人同意将自己的裸照和不雅视频发给被告，被告则会将这些照片和影片拷贝到电脑私藏。

不过两人交往约三年多，便于2014年分手。被告事后多次要求受害人复合不果，早已积怨已久。

2018年，被告才惊觉受害人早在2016年交上新男友，被蒙在鼓里两年的他顿时打翻醋坛，在未经受害人同意下，便把私藏的不雅视频和照片发到色情网和社区论坛公告天下。

他在2018年10月至12月期间，12次上传受害人的裸照和不雅视频。其中两段视频各获得5400和3500人观看，甚至有1万零955人看过受害人的41张裸照。

受害人随后在网上惊见自己的裸照和视频，气得报警揭发被告。

律师代为求情时称，被告案发时患有重郁症，影响他的思绪而犯案，目前已接受治疗，恳请法官判被告接受强制性治疗。不过控方表示反对，指被告的病情与案件没有直接关系。

法官也认同控方立场，要求控方提交缓刑监视、日间报到令和社区服务报告，案展4月16日下判。