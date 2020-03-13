打伤鸣车笛男子 教练入狱8个月

（早报讯）英式台球国家队教练不满被鸣笛，不但动口还动手，导致男子头部受伤。

被告是54岁的范建桑（译音，见图），他面对一项严重蓄意伤人的控状。他是我国英式台球国家队教练。受害人是名34岁男子。

案情显示，前年6月17日上午约11时，受害人驾车往勿洛水池弯第748座的多层停车场，但却在同个车道上遇到逆向停在那里等母亲的被告。

由于被告车子阻碍着他，受害人对被告车子鸣笛，被告不满，下车质问对方，但受害人不理会直接驶入停车场四楼。

岂料，受害人停车后看见被告也跟随上同层，被告愤怒质问受害人为什么要鸣笛，也用粗话辱骂受害人。受害人说不想和被告说话，被告听到这句话后，突然挥拳殴打对方的脸部。

被告边辱骂受害人，边继续四次拳打受害人脸部与头部。受害人尝试逃走，被告仍不罢休地追着他，之后又第六次对他挥拳。这一拳被一名男子看见，他发现受害人右眼周围流血不止，于是协助报警。

被告虽已拳打受害人六次，但还是追着他，直到目击者把两人分开，被告才逃走。受害人始终没还手或回骂被告。

受害人送院治疗，住院四天，获得14天入院病假。医疗报告显示，受害人的头壳凹陷骨折，右眼肌肉移位，右眼肿胀与眼皮割伤，医药费6642元。被告有意赔偿受害人，但被对方拒绝。

最后，被告被判入狱8个月。