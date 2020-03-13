找人扮劫匪 假装被打抢 监守自盗 食阁经理监25周

（早报讯）因赌博欠下4万元债务，食阁男经理监守自盗，偷走公司2万6000余元。他为掩盖罪行自导自演“抢劫记”，找人扮假劫匪“抢走”6000元，昨午被判监25周。

《新明日报》去年曾报道，食阁男经理李家耀（49岁）涉串通两男自导自演一场“抢劫记”，称劫匪持刀入办公室抢走2万元，岂料口供反复露出马脚逃不过法眼，3人先后落网。

这起“抢劫记”发生于去年3月3日早上11时许，地点是河谷通道Kopitiam食阁。

据案情显示，被告因在赌场赌博，欠3间银行共4万元债务。他月薪只有2900元，为了还债而监守自盗，从食阁营业额等收入失信2万6043元现金。

被告为掩盖罪行，在案发前一周约了两名朋友陈来明（48岁）和何海亮见面。

被告称要“介绍”工作给何海亮，要对方假装成劫匪，在食阁办公室打抢被告，抢走保险箱里的现金。何海亮不肯，叫被告与陈来明合作。

陈来明接受被告提议，按被告计划在案发当天进入事发办公室，拿刀指向被告，要求被告打开保险箱，将里面的现金放入随身携带的包包。陈来明也遵照指示，在打抢后，要被告把头伸进保险箱里。

被告在陈来明逃跑后，向警方通报称被打抢，不过诡计还是被揭发。

控方在庭上表示，被告在公司任职18年，利用信任干案。被告身为主谋，不仅自导自演这场抢劫戏码，还早有预谋让陈来明进入办公室时带着一把刀。

控方指出，被告事后为了自圆其说，向警方报假案，并有吸毒案底，希望法官判他坐牢6个月。

辩方律师求情时说，被告事后已经全额赔偿，家中有两个小孩，希望法官轻判。

法官下判时考虑到双方陈词，判被告坐牢25周。