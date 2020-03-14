华文媒体集团推出《疫起过生活》网络直播系列 足不出户也能学晨运烹饪唱歌

（早报讯）疫情期间，多个民众俱乐部活动暂停，以降低人员密集造成交叉感染的风险。正愁不能与街坊好友一起上课的公众别担心，华文媒体集团从星期一（3月16日）推出线上直播节目《疫起过生活》，邀请人民协会的教练与导师通过网络直播，继续陪伴国人学习晨运、烹饪和唱歌。

《疫起过生活》系列为期两周，从3月16日进行至3月27日，周一至周五分三个时段为公众带来不同的网络直播课程。公众可上《联合早报》、《联合晚报》、《新明日报》、以及96. 3好FM的数码平台观看直播。

直播系列率先登场的是早上7时开播的《疫起来晨运》，由合格健身教练来主持长达45分钟的运动课程。每日内容不重复，传授针对不同身体部位的健身技巧。晨运节目以华语进行，华文媒体集团电台主持人也会参与直播节目，与观众一同做运动。

上午10时30分开播的《疫起来做饭》节目将邀请资深厨师分享如何烹调老少皆宜的菜肴。中医师也会现身节目，解释各种食材的疗效，鼓励大家吃出健康。

下午3时推出的《疫起来唱歌》则是由经验丰富的声乐老师传授歌唱技巧，更好地演唱诠释华语歌和方言经典歌曲。

除了以上三个直播节目，华文媒体集团也会制作五集《疫起学汉语》，汉语文中心创办人韩劳达以趣味的方式，解说和疫情相关的汉语词汇、成语、俚语、典故等，希望借此鼓励大家以正面、积极的心态抗疫。