快速公路两车相撞 乘客下车查看遭另一车撞断腿

（早报讯）轿车和货车在快速公路相撞，货车司机和乘客下车查看情况，不料另一辆车闪避不及撞上，结果把他们夹在两车中间，一人的双腿更是被当场夹断，其中连着膝盖的右小腿被撞断分离掉落路上。

这起恐怖车祸发生在昨晚（13日）约11时30分，地点是在滨海快速公路往东海岸公园大道，在中央林荫道的出口处之后。

目击者王先生（26岁，文员）当时刚好经过该路段。据他了解，事发前一辆轿车和货车在道路的最右边车道不知何故相撞，之后双方便下车查看。

当时，货车司机和乘客下车走到货车后面查看情况，结果这时突然有一辆汽车也在同一个车道行驶过来，相信因闪避不及，结果一头就撞上两辆车。”

司机和乘客那时还站在两辆车之间，结果后方车辆撞上后，将他们夹在轿车和货车之间，腿部严重受伤。

根据他所提供的照片，货车乘客双脚当场被夹断，其中连着膝盖的右小腿被撞断分离掉落路上，他躺在地上等待就救援，表情十分痛苦；而司机则倒卧不远处，一名穿戴头盔的女子正查看他情况。

警方受询时证实上述车祸，并指38岁货车司机在清醒意识下被送往陈笃生医院，30岁的乘客则被送往新加坡中央医院接受治。

一名65岁的司机因疏忽驾驶导致他人重伤而被逮捕，他也因负伤而被送往中央医院治疗。警方调查正在进行中。