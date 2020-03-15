猫疑被杀尸挂栏杆 喂养居民：像失去亲人

（早报讯）勿洛社区猫“阿牛”疑被杀害后挂尸在栏杆上，喂养他15年的女居民伤心表示，就像失去了一个亲人一样。

住在勿洛水池路第710座四楼的居民许女士（65岁，自雇人士）近日把一只黑白色猫的照片上载到面簿，称它遭人虐待致死后，还被挂在楼梯间的栏杆上。许女士在贴文中写道：“为阿牛伸张正义”。

记者今早联系上这名居民，她受访时表示，自己喂养这只社区猫已有15年之久，因为它身上有着黑白色斑纹，酷似乳牛，所以为它取了一个名字叫“阿牛”。

许女士说，阿牛虽然不太让别人触摸，但和自己一家人感情要好，每天上门找食物，有时还会睡在自己门外。

“有些居民见到它走进电梯，也会帮它按四楼让它来找我。”

许女士指，最后一次见到阿牛，是上周五傍晚出门的时间，第二天下午发现它不知所踪，于是在组屋四处寻找。

“直到周六傍晚6时许，才有人告诉我阿牛去世了。”

阿牛的尸体被发现挂在二楼楼梯间的栏杆上，当时嘴角处还有血迹。

二楼居民怀疑，它是在周六凌晨12时至2时之间被杀害的。

许女士表示，多年来都把阿牛当家中一份子看待，现在除了悲伤之外，也要找出凶手，为它讨回公道。

动物与兽医事务组调查呼吁知情者提供线索

动物与兽医事务组（简称AVS）受询时说，当局已接获有关上述事件的通报，目前正在进行调查。

发言人说：“我们认真看待所有关于动物虐待事件，并会调查案件。”

虐待动物初犯者若罪成，可被判坐牢长达18个月，或罚款多达1万5000元，或两者兼施。

发言人也说，如果公众有照片或者视频等证据，可提供给当局协助调查。

公众若发现任何虐待动物的行为，可拨电1800-476-1600向当局提供照片或视频及证人等信息，所有信息将严格保密。