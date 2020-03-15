“虾乡味”今停业 老板披护士服抗疫

（早报讯）火红虾面摊“虾乡味”今天（3月15日）正式结束营业，老板卢文龙此后将会暂别饮食业，重新穿上护士服，站在抗疫最前线。

《联合晚报》早前报道，卢文龙（42岁），三年前在锦茂小贩中心创业，虾面价廉物美，因此广受好评。

他当小贩前曾是私营救护车公司的医护营运经理，也是合格护士。多年前，他在槟城向虾面摊老板拜师学艺，后回国自立门户。“虾乡味”开业以来，一直保持亲民的价格，美味的虾面也曾被多家美食博主、网红推荐，深受顾客欢迎。

卢文龙也积极推广小贩文化，曾经在网上发布招聘广告请年轻实习生帮忙，希望能培养下一代小贩接班人。

卢文龙上月却在面簿发贴文宣布，将会结束“虾乡味”的营业，重返一线当一名医护人员。他在贴文中说表示，这是个非常艰难的抉择，因为当小贩是他的热忱所在，但当护士却能帮助更多人。这是他三思并获得家人同意后，才做出的决定。

摊位日前贴出告示，用中英双语通知顾客，“虾乡味”将于本月15日停止营业，也感谢大家一路来的支持。

《联合晚报》记者昨天走访摊位时，午餐高峰期刚过，摊位前没有太多食客。卢文龙正和两个朋友在摊位前吃饭，过了一会又再回到摊位忙碌。

卢文龙表示不愿针对结业多谈，只想低调地把事情处理好，接下来往自己选择的方向走。