从亚细安日本瑞士英国入境 将接居家通知

（早报讯）明天（3月16日）晚上11时59分起，短期来访新加坡的所有亚细安国家公民，在启程来新前，须先获得我国卫生部批准。另外，所有过去14天到过亚细安国家、日本、瑞士和英国的人，在入境我国后将接获居家通知，须自我隔离14天。

不过，联合领导政府抗疫跨部门工作小组的国家发展部长兼财政部第二部长黄循财强调，鉴于新马两国邻近并相互依赖，通过陆路和海路入境我国的人将不受影响。然而，通过机场关卡从马来西亚入境我国的任何人，仍会接获14天居家通知。

黄循财今天下午接受媒体访问时，宣布进一步加强边境管控。

从3月16日11时59分起，所有属于亚细安国家公民的短期访客，在启程前往新加坡前，必须先向新加坡驻当地的大使馆与领事馆提交个人健康状况的必要资料。只有在获得我国卫生部批准后，他们才能前来新加坡，未获批准而来新的短期访客将被禁止入境我国。

另外，所有过去14天到过亚细安国家、日本、瑞士和英国的人（包括本地公民、长期准证持有者及短期旅客），在入境我国后，将接获14天居家通知。 他们也必须对于执行居家通知的地点出示证明，例如酒店预订或他们本人及家属拥有的住所。即使没有出现冠病症状，他们也可能须接受鼻咽拭子冠病检测。