警方捣毁私宅区店屋内赌窟 13人当场被捕

（早报讯）非法赌窟入驻高级私宅区！为了掩人耳目，非法赌博集团转移阵地，在武吉知马私宅区经营赌窟，每周两次都有名车和陌生男女，出现在洋房对面的店屋，从傍晚到隔天清晨才离开。曾经有一次，有人醉倒在马路，洋房屋主报警，才揭发店屋内有乾坤。

位于武吉知马一带的南利坊（Namly Place）出现非法赌窟，这次赌窟不是设在芽笼，而是私宅区的店屋。

洋房屋主朱先生（44岁，自雇人士）受访时说：“每周会有两三次，有两辆改装过的马赛地和本田轿车前来，他们车子经过会发出很大声，引起街坊的注意。”

他指出，每周两次，他都会看到约10名20多岁的年轻人，陆续出现在店屋前，用手机看地图找路，然后上去同一个二楼的店屋单位。他注意到他们通常傍晚约6点出现，一直逗留到隔天清晨约6点才离开。

他说：“前阵子，我看到有人醉倒在马路上，拨电报警。我怀疑这里有非法赌窟。”

“上个星期甚至有一名男子找错地方，来按我家门铃。我们家里有小孩，所以一直都很担心。”

警方展开突击行动捣毁赌窟，13人当场落网，包括2男1女经营者及10名赌客。

警方在昨天发文告指出，由东陵警署策划的突击行动，在本月12日捣破位于南利坊一带的非法赌窟，逮捕了13名年龄介于21岁至42岁的男女，包括一名女子和12名男子。警方也起获扑克牌、筹码、赌桌等。

被逮捕的13人中，二男一女是因为经营赌窟被逮捕，其余10人则是在赌窟聚赌被捕，调查仍在进行中。

根据公共赌馆法令，任何非法聚赌者一旦罪成，将面对最长6个月的监禁，或最高5000元罚款，或两者兼施。

警方提醒屋主必须确保租客没有将单位做为赌窟，一旦违法，屋主和租客都可能接受法律制裁。

私宅区的居民赞扬警方执法严厉，让他们得以安心。