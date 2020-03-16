醉汉闯屋性侵 女佣抱警大腿哭求助

（早报讯）醉汉涉闯民宅逼女佣口交案续审，到现场支援警察今早（3月16日）供证，指女佣大喊“Tolong！Tolong！”，看见他便抱着他的大腿求救，醉汉赤裸走出厨房，庭上今早播放随身摄像机所拍到的画面。

这起事件发生在2017年7月15日下午3时许，地点在东部一带的政府组屋单位里。

《新明日报》之前报道，被告是40岁马克卡莱瓦南（译音，Mark Kalaivanan），他面对8项包括严重性侵、擅闯、非礼、以及冒充警员等控状。

据控方开庭陈词显示，受害者是名32岁的印尼籍女佣，案发当天在房间里烫衣服。被告与朋友喝完酒后，擅闯组屋单位。他谎称自己是警察，要女佣交出护照、工作准证和现金。女佣不肯，被告在搜身的过程中，非礼了女佣左胸和大腿，还将女佣拉进厨房厕所内，逼女佣为他口交。

今早供证的是一名警员，他在警方接获邻居报案后，赶往现场支援。

这名警员说，他与搭档抵达单位后，看见女佣冲向他们大喊“Tolong！Tolong！”，还抱着他的大腿。警员也表示，被告随后手里拿着衣服，赤裸走出来。警员要被告穿上衣服，坐下来接受调查，但被告尝试冲出大门逃跑，但最后被制伏。

警员案发时有佩戴随身摄像机（Body Worn Camera），法庭今早播放摄像机所拍到的画面。