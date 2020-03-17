3月17日疫起来晨运：人协导师低强度有氧韵律操

疫情期间继续保持活跃！

7时开播的《疫起来晨运》节目，将由人民协会导师杜剑兴指导低强度有氧韵律操。96.3好FM电台主持人林安娜将现身当“学员”，与观众一同做运动。每场运动课程长达45分钟，每天内容不重复。

华文媒体集团全新线上直播节目《疫起过生活》从3月16日起至3月27日，每周一至周五分三个时段，为公众带来不同的网络直播课程。公众可上《联合早报》《联合晚报》《新明日报》以及96. 3好FM的数码和社交媒体平台观看直播。

这个系列获得通讯及新闻部的和人民协会的支持。