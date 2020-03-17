宗教老师与女童嘴对嘴亲吻 判监六周

（早报讯）亲了额头，还来亲嘴巴，65岁宗教老师两度与八岁女童嘴对嘴亲吻被控，在庭上通过律师说：“我不知道亲嘴是犯法的”。

这名宗教老师事后面对两项抵触儿童与青少年法令控状，控方以其中一项提控，另一项交由法官下判时一并考虑。他认罪后，昨天被判监六周。

为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

事件发生在去年1月，受害女童当时仅八岁。案情显示，受害女童和弟弟，自2017年起便每周两次到被告家上宗教课，每堂课从晚上8时开始，长约30分钟，女佣也会陪伴在侧。

从2018年起，女童和弟弟每次提早抵达被告家，并向被告问好时，被告会亲吻两人脸颊。不过，从去年开始，被告除了亲吻女童脸颊，也会嘴对嘴亲吻她，但他对受害女童的弟弟却没这么做。

女童被亲吻两次后觉得不对劲，转而告诉母亲，母亲报警处理。

被告的律师求情时说，“亲吻礼仪”在国外相当普及，被告不知道嘴对嘴亲吻小女孩是犯法的，但他随后还是“接受”这样的行为是不恰当的，因而选择认罪。被告也表示，这是他首次犯罪，恳请法官轻判。

控方表示，被告身为老师，理应传授正确知识，他却滥用受害者对他的信任，在自己的住家犯案，从亲吻脸颊“升级”到亲嘴，明显预谋犯案，吁请法官严惩，以示惩戒。

被告当了28年宗教老师，被告去年遭停职，不得再授课。

新加坡回教理事会答复《联合晚报》询问时表示，被告曾是回教宗教师鉴定计划下（Asatizah Recognition Scheme，简称ARS）的老师，去年1月案发后已被停职。