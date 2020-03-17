诬赖上司偷拍 移民局前官员认罪

（早报讯）移民与关卡局一助理警监对主管不满，从国外发电邮指他偷拍别人如厕从而展开报复，结果惹祸。

被告是29岁的傅坚耀，案发时是移民与关卡局的助理警监，他面对一项抵触刑事法典第182节，提供假情报给公务员条文的控状，昨天在庭上认罪。

受害者是46岁的移民与关卡局警监，他在2016年10月到2018年10月，担任被告的主管。

案情显示，受害者之前曾将被告的事告诉被告上司，而不和他直接沟通。被告因此感到不满，决定发布假消息的电邮，希望受害者被移民与关卡局调查。

被告在去年8月8日到普吉岛旅行时，决定执行计划。为了掩盖身份，他购买了新手机和识别卡，设立了电邮账号。他随后发一个电邮给移民与关卡局的九名高层人员。在电邮中，被告指自己是位辅导员，名为“约瑟夫”，当时和儿子在一小贩中心用厕所时，发现受害者使用手机对准另一人，相信可能是在偷拍。他附上受害者Whatsapp头像的照片，希望当局内部处理，给受害者辅导。

接获电邮的人员随后指示另一人员报警。警方也回复电邮，要求被告协助调查，但被告却称自己没时间，拒绝了警方。因为被告的举动，受害者受到了不必要的调查，除了住家和办公室被突击、手机和护照被警员带走、个人电脑以及家人的iPad也都需要被警方检查。警方调查揭露，被告在普吉岛发了第一个电邮，回国后也使用商场的公共无线网回复警方，他的行踪被电眼画面拍下。在去年9月3日，被告最终承认电邮的内容造假。