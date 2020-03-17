警方扫荡三天 31人涉黄涉赌被捕

（早报讯）中央警署展开为期三天的执法行动，22名男子及9名女子因涉非法卖淫及赌博活动被捕，年龄介于23岁至72岁。

警方今天（3月17日）发文告说，本月12日至14日，警方于跑马埔路、合乐路、明地迷亚路、登婆街、德威路（Tyrwhitt Road）、马真路（Merchant Road）、乔治王道（King George’s Ave）以及余东旋街展开扫黄扫赌执法行动。

年龄介于32岁至41岁的四名女子因抵触妇女宪章被捕。初步调查显示，她们在网上发布了性服务的广告，并在酒店及租赁公寓卖淫。

年龄介于50岁至72岁的16名男子和五名女子则因抵触公共赌馆法令（Common Gaming Houses Act）及赌注法令（Betting Act）而被捕。警方也起获了2236元9角的现金。

年龄介于23岁至28岁的六名男子则因涉嫌抵触移民与毒品相关法令而被捕。

调查仍在进行。

警方提醒房东和酒店业者，应确保租户未在单位或房内从事卖淫活动。

根据法令，任何从事卖淫活动者将面对5年监禁、罚款最高1万元或两者兼施。依靠他人卖淫为生或从中牟利者，一旦罪成，同样可被判坐牢最长五年，以及罚款最高1万元。

在公共赌馆法令下，在公共场所赌博的嫌犯，一旦罪成，可被判罚款不超过5000元、监禁不超过六个月，或两者兼施。

在赌注法令下，任何向非法赌博业者下注的人，若罪成将被判高达5000元罚款，六个月监禁，或两者兼施。