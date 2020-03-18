3月18日疫起来做饭：人协导师教你豉汁苦瓜焖排骨

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10点30分开播的《疫起来做饭》节目，将由人民协会导师彭玉芸教导大家烹调豉汁苦瓜焖排骨。96.3好FM电台主持人洪菁云将在现场，和观众一同试吃这道佳肴。

现场也请来了本地中医师郭美伶分享食材疗效的知识。

烹饪课程长达1小时，每天捧上不同家常好菜。

豉汁苦瓜焖排骨（左下）排骨软绵即化，彭老师临时“加菜”烹调客家菜鲜艾叶煎蛋（右），甘甜爽口。配以补益气血的玫瑰红枣茶，平衡的一餐。（严宣融摄）

豉汁苦瓜焖排骨

食谱提供：彭玉芸

用料：

苦瓜 500克（切粗条）

排骨 500克（斩小块）烫水

黑豆豉 1汤匙

姜茸 1汤匙

蒜蓉 50克

油 2汤匙

上汤或清水 250毫升

*也可换成鸡翅膀

调味料：

耗油 1汤匙

糖 1茶匙

盐 半茶匙

麻油 1茶匙

黑酱油 半茶匙

做法：

将排骨斩小块，放入沸水里氽烫片刻。取出沥干水分。 将镬烧热，用油炒香蒜蓉和姜茸，加入豆豉炒香。 加入排骨炒香，加入苦瓜炒匀。 加入调味料和上汤，煮到排骨变软即可。约20-25分钟。

苦瓜小知识：

苦瓜含大量维他命C，是有助抗氧化和抗癌的蔬菜。苦瓜具消暑降火，清肝明目和消炎解毒作用。

玫瑰红枣茶



配方提供：郭美伶中医师



功效：补益气血，疏肝和胃



材料：

红枣 6枚（将红枣切成薄片）

玫瑰花 8至12朵（放入茶包袋）



500毫升左右 滚水冲泡

最后可去除玫瑰花并吃红枣

*以个人喜好来调整水量



适合一至三个人的份量，可反复冲泡

放在热水壶或保温杯冲泡1小时，味道更浓郁

华文媒体集团全新线上直播节目《疫起过生活》从3月16日起至3月27日，每周一至周五分三个时段，为公众带来不同的网络直播课程。公众可上《联合早报》《联合晚报》《新明日报》以及96. 3好FM的数码和社交媒体平台观看直播。

这个系列获得通讯及新闻部的和人民协会的支持。