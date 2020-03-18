光明山骨灰塔今起暂停开放

（早报讯）为了防范冠病疫情扩散，光明山的冷气骨灰塔和安置祖先牌位地点，即日起暂停开放，这也是建庙99年来头一遭。但清明时节公众仍可到通风的多层停车场祭祖。

坐落在新民道的光明山普觉禅寺（简称光明山）今早在面簿以中英文发布通告，宣布骨灰塔和安置祖先牌位地点今天起暂停开放。

发言人今早受询时告诉《联合晚报》，这是因为清明节（4月4日）前后来祭祖的公众会增加，为避免人潮聚集在冷气的室内空间，庙方做出这个决定。至于何时开放，还有待观察疫情发展再决定。

这是光明山建庙99年来首次禁止访客进入骨灰塔。光明山1921年建庙，最初是供到访本地的僧侣修行、弘法和住宿，因建在光明山上的橡胶园中而得名。禅寺目前占地约11个足球场大。

发言人说，想祭祖的公众欢迎到光明山的多层停车场，那里空气流通。

另外，光明山也宣布，每逢周末、初一、十五和清明节当天提供免费食物的活动，今年也因疫情取消。4月4日清明节的超度法会，也改为闭门网上直播。今年也推出“线上祭祖”服务，让公众上网买祭品，由寺院代为祭拜先人，以避开人群。

面簿网友Tracy Tan说，她买了线上祭祖配套，请寺庙代她祭拜，“祖先们会明白的”。

今早带儿子来祭拜祖父的朱女士（48岁，酒店内务管理）说，如今无法进去骨灰塔，就在外面拿香祭拜。“没办法，现在疫情严重，尽量减少人群聚集。”

跟姐妹结伴祭拜父母和祖先的张女士（60岁）说，今早到了光明山才知道骨灰塔没开。“我们也是特地避开周末多人时过来。这样的措施不错，大家在外面通风的地方进行祭拜比较安全。”