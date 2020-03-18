男子出车祸失味觉嗅觉 获赔24万

（早报讯）七年前骑电单车出车祸，男子经此一撞，人生变了样！他的八颗牙齿当场撞断或撞松，永久性失去味觉和嗅觉，创业当老板的梦想可能从此破灭。

男子逃过死劫，时隔七年后获赔24万4000多元。

根据国家法院判词，现年58岁男子温鸿凡案发时是一名拖车司机。他在2013年2月3日骑电单车，讵料半途发生严重车祸，他昏迷被送院，隔天醒来才发现自己躺在加护病房。

温鸿凡事后起诉郑晓华和Anderson Bus Services，向两者索赔近40万元。法官裁定两个答辩人须承担90%责任，经估算后判他们须赔偿24万4379元，其中特别损害赔偿（交通和医药费）须外加年利率5.33%的一半，而一般损害赔偿也须外加年利率5.33%。

判词显示，温鸿凡事发后蒙受重伤，身体多处骨折，包括脸部、手臂、手掌、大腿、膝盖和盆骨等，并留下五个伤疤。

不仅如此，他出现眼球内陷（enophthalmos）情况，五颗牙被撞断，另外三颗牙则松动，右脸永久性失去知觉。

他案发后也出现短暂性失忆，记不起车祸如何发生，且不时发噩梦，身心受创。精神科医生指，虽然他目前没有被诊断患上创伤后压力症候群（PTSD），但他出现部分症状，因此不排除他以后会患创伤后压力症候群的可能性。

温鸿凡也被诊断出永久性丧失嗅觉和味觉，这对温鸿凡是双重打击，因为他热衷于美食和烹饪，案发前曾向友人借了4万元，打算在马来西亚开饼干厂。这个计划可能随着丧失味觉和嗅觉而受影响。（人名译音）