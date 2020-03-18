聘货车司机送回酒店时发酒疯 洋空姐罚4500元

（早报讯）空姐一夜买醉后花200元聘货车司机送她回酒店，途中却发酒疯，还在车内扔啤酒瓶，司机报警后将她锁车内，空姐最后被罚4500元。

被告是33岁的巴诺维琪（译音，塞尔维亚籍），案发时是卡塔尔航空（Qatar Airways）的空服员，她面对三项包括鲁莽行为危害他人安全和防止骚扰法令等控状。

案情显示，被告在今年1月1日清晨时分，与同事一夜狂欢后，花200元聘货车司机从金沙一带送她们回酒店。

由于路上塞车，司机无法迅速将被告和她的同事送往目的地，被告因而指责司机故意敲诈才在路上花这么多时间,双方因此起了争执。

被告在过程中要求半路下车，但司机不肯停车，被告于是往驾驶盘方向扔了好几个啤酒瓶。

司机随后报警求救，并把被告等人送回金沙，还将他们锁在货车里，等警方到场。

警方在凌晨2时53分赶到场后，看似醉酒的被告在不断地大喊大叫，还往地上扔啤酒瓶，酒瓶不偏不倚的落在一名警员旁边。

被告被押送警局途中，频频辱骂警员，还在警局内将一名为她搜身的女警推开，并向对方比中指。

律师代被告求情时说，被告案发时以为被司机骗，担心自身安危才感恐慌而做出不当行为，求法官轻判。

控方则表示被告对警员无礼，还使用言语施暴，求法官判她5000元的最高罚款，法官最后判她罚款4500元。