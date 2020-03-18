常年组屋申购活动下周三展开 551单位在成熟区

（早报讯）新一轮常年申购活动下周三展开，这回推出的806个单位中有551个在成熟区，当中淡滨尼和金文泰最受瞩目，并具有多个三代同堂单位供申购。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财上个月在国会宣布，“剩余组屋再销售活动”（Re-Offer of Balance Flats）将取消，这些组屋将直接进入常年申购活动，让有兴趣购屋者能更快买到房。

建屋局今早释出新一轮常年申购的单位共计806个，当中有551个在成熟区。当中最引起瞩目的是，金文泰和淡滨尼这两个热门成熟区就占大部分单位。

金文泰6道的NorthArc预购组屋项目就有108个单位，就有49个是三代同堂单位，而且有的位于32楼。三代同堂单位从57万7000元起跳。三房式单位也有29个，售价从31万5000元起。

淡滨尼62街的预购组屋项目释出上百个四房和五房式单位，价格都在三四十万间，相信也会引起不少买家兴趣。

常年申购活动，当局不会为首次购屋者保留更多配额，各项优先计划如已婚子女优先计划也不适用。申请者将以先到先得顺序分配号码牌，无需决定要选购哪一区，直接到场选择，最快可在下一个工作日挑选单位。

申购活动将在下周三（3月25日）午夜零时网上开放申请。