3月19日疫起来晨运：人协导师热力劲舞（MEGADANZ）

疫情期间继续保持活跃！

7时开播的《疫起来晨运》节目，将由人民协会导师杜剑兴指导师热力劲舞（MEGADANZ）。96.3好FM电台主持人王德明将现身当“学员”，与观众一同做运动。每场运动课程长达45分钟，每天内容不重复。

华文媒体集团全新线上直播节目《疫起过生活》从3月16日起至3月27日，每周一至周五分三个时段，邀请人民协会的教练与导师通过网络直播，继续陪伴国人学习晨运、烹饪，以及唱歌。公众可上zaobao.sg、《联合早报》、《联合晚报》、《新明日报》以及96. 3好FM的数码和社交媒体平台观看直播。

这个系列获得通讯及新闻部的和人民协会的支持。