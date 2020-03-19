82岁老汉抛物闹事 特警破门捉人

（早报讯）一家两星期前刚搬来住，老妻几天后就离家，老汉从此足不出户，动不动就把疑似妻子的物品丢下楼，还三不五时惊动警车和救护车上门。老汉两天前再次闹事，把自己反锁单位拒绝开门，最后特警和警员攻坚捉人。

这起事件发生在本周一（16日）下午3时06分，地点是榜鹅埃奇菲尔径（Edgefield Walk）第621A座组屋。被指闹事遭逮捕的是一名82岁老汉，住上述组屋四楼。

住对面组屋的罗先生（78岁）受访时说，事发时，他在家看电视，突然听到一声巨响，望出窗外时，见看组屋底层衣物丢满地。

“当时有人就在附近洗车，车主看了很生气，立刻报警。”

罗先生说，不久后警方和民防部队都陆续赶到现场，就连特警红车也到场，气氛紧张。

与老汉同住在四楼的邻居雅雅（49岁，家庭主妇）则说，警方上门后，老汉一直拒绝开门让他们进到屋内。

雅雅说：“他的情绪很激动，一度威胁要跳楼，民防因此在楼下铺设安全气垫，双方僵持了许久，特警和警员在交涉不果的情况下，只好破门入屋将他逮捕。”

另一名邻居周小姐（24岁，学生）则说，事发当天早上就觉得老汉的行为怪异，“他早上开始将几个行李箱丢出门外，然后还把油倒在家门口。”

她说，老汉是在两个星期前搬来，搬来后警察上他家门至少七次，她很困扰。

“他当初是和妻子一起搬过来的，但是几天后，他的妻子就离家，从那天起他就情绪不稳定，不出门。他会将看起来像是妻子的东西丢下楼，很多居民担心他在家里出事，所以报警。”

警方受询时证实这起事件，当局接获一起鲁莽行事（rash act）的报案，一名82岁男子被逮捕，调查仍在进行中。

住家门口留下一张照片，老汉在照片中西装笔挺，看似成功生意人。

记者走访老汉的住家时，见老汉大门张贴着一张照片，照片中的男子相信是年轻时的老汉，他身穿一套西装，在一家豪华酒店照相，打扮像足生意人。

据居民阿兹莎，照片中的男子确实就是被捕的老汉。她听说老汉早年是做生意的，至于晚年为何沦落到这样的地步就不得而知了。