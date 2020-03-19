车失控栽进路旁矮树丛 年迈夫妻双双送院

（早报讯）八旬老汉开车失控，“铲”倒路中央一排护栏，横跨对面马路，“飞车”栽进路旁矮丛林！

事故发生在昨日中午1时12分，肇事车子事发时正沿着碧山路，朝宏茂桥方向行驶。74岁的女乘客过后自行爬出车外，80岁老司机则一度受困车子里，后来才在路人的协助下脱困。

两老事后双双送院。

根据本报读者的通报，肇事的灰色日产轿车，当时正往宏茂桥方向行驶，途经出事地点时，车子不知何故失控，疾速冲上路中央的分隔岛，铲断一排护栏后，直接开进对面马路。

车子欲止还冲，继续横跨整条反方向马路，再四轮朝天栽进路旁的矮丛林。

李姓读者指出，老司机本来一度受困车里爬不出，但经过解救后才脱困，手部有些擦伤。

“他的妻子则是自己从车里爬出来，一出来就说背部疼痛。”

附近的女居民受访时说，她当时正和家人吃午餐，突然屋外传来一声巨响，马上出门查看。

“出门一看才知道有车子翻覆，但是看见老司机还能站起来走路，应该没事，现场来了三辆消防车和一辆救护车，其中一条道路还被封锁。”

警方受询时证实上述车祸，一名80岁的司机和74岁的乘客在清醒的状态下送入陈笃生医院，调查还在进行中。

路旁的矮丛林减缓撞击力，80岁老司机吓到“短暂失忆”，对车祸的发生经过全然记不起。

根据记者现场所见，老汉的车子案发时车速相当快，所以才会在失控的一瞬间冲到对面马路，撞上路旁的矮树丛。

经过一连串的撞击后，车子遭受了相当程度的损坏，车头防撞杆更是的整片松脱。

有路人有告诉本报，车子的冲力不小，所幸它翻覆后落在矮丛林上，撞击力也因此减缓不少。

据了解，老司机被救出后，手部擦伤，他显然受到惊吓，出现“短暂失忆”的现象，对事发原因完全记不起来。