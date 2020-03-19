豪华德士司机非礼19岁女乘客 监18个月打三鞭

（早报讯）这名“好心”男子，是37岁的豪华德士（limousine）司机张宏辉（译音）。他面对四项非礼罪名，其中三项指他在2017年12月10日早上7时至7时45分之间，在车上三度非礼一名19岁女生。他也被指在2018年2月24日，在车上非礼另一名女子。

被告并不认罪，经由审讯后，法官裁定他罪成，昨天判他坐牢18个月并且鞭刑3下。

根据控方的结案陈词，现年22岁的女生来自中国，她在案发前一天晚上参加音乐节ZoukOut时喝了不少酒，隔天早上6时多想要搭车回家，但却召不到私召车和德士。女生在路边抽烟等车时，已把车子停在路旁的被告主动上前问她是否需要司机接送回家。女生表示身上没有现金，但被告说她可以用信用卡支付车资，女生于是答应上车。

女生原本要坐后座，但被告声称担心她吐，坚持要她坐在前座。行驶中，被告突然抓住女生右手腕，趁车子在交通灯前停下时凑前舌吻女生。

女生吓得不知道该如何反应，被告跟着将女生载到新加坡凯煌酒店（Concorde Hotel）地下停车场。

女生原本以为被告要接其他乘客，怎知道被告下车后却用色眯眯的眼光盯着女生，问她是否能够“帮帮他”，然后将她拉到后座，整个人骑在她的身上，对她上下其手，摸她的胸部以及私处。

意识到情况不妙，女生死命挣扎，摆脱被告后逃跑，怎知被告竟还追出来，吓得她向保安室求助。女生当时一心想回家，走到马路等德士时，被告竟又开车停在马路旁，吓得她转身跑回酒店，躲进女厕不出来，直到警察出现。