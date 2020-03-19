驻伦敦最高专员公署与新航特别安排 助国人归国

（早报讯）新加坡驻伦敦最高专员公署与新航将为目前人在英国的新加坡公民和永久居民提供协助，特别开放这群国人上网填写表格预订从即日起至本月31日从伦敦返新的机票。

在2019冠状病毒在全球各地蔓延之际，不少身处海外的国人正在忧心如何购买机票回国。

新加坡驻伦敦最高专员公署今天在面簿贴文中透露，有意回国的新加坡公民和永久居民可上网http://go.gov.sg/flyinghome2020填写资料表明回国意愿，学生将优先获得协助。

根据外交部刊登在网上的资料，新航会竭尽所能协助国人依据他们的需求，预订最早一班他们可搭乘的回国班机并依据国人留下的资料进行联系。

新加坡驻伦敦最高专员公署也指出，新航建议须要紧急回到新加坡的国人直接当天到当地机场等候，看是否能搭上当天航班。新航无法保证一定能上机，但新航班机还是可能有一些空位。选择到机场等待的国人最好避免上网填写表格，以避免乘客提出的要求出现重叠。

外交部吁请国人仔细考虑航班选项，因为在这项特别安排下，国人将无法进一步更改机票细节。

如果国人持有的是下个月启程回新的机票，也可透过表格填写资料和希望购买那个日期的机票，新航会竭尽所能让国人搭上他们想搭乘的最早一班航班。